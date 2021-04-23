Правительство Японии объявило режим ЧС в Токио и еще трех префектурах

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии объявило режим чрезвычайной ситуации в префектурах Токио, Осака, Хего и Киото в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом, сообщает японский телеканал NHK.
Режим ЧС вступит в силу в воскресенье, 25 апреля, и будет действовать вплоть до 11 мая.
Новые карантинные меры предполагают закрытие баров и ресторанов. Также будет ограничена работа транспорта, в частности метро и автобусов. Приостановят деятельность торговые центры и универмаги.
Правительство также решило определить префектуру Эхиме в западной части Японии в качестве района, в котором должны приниматься более строгие меры борьбы с коронавирусом без объявления режима ЧС.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Японии превысило 558 тыс., более 9,8 тыс. человек умерли.-0-