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10 ноября 2021, 07:54

Правительство Японии ушло в отставку

Фото AP Photo
Фото AP Photo

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды сегодня в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы японского правительства.

На внеочередном заседании Кабмина премьер собрал у всех членов правительства заявления об отставке. До формирования нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

Во второй половине дня парламент Японии переизберет Фумио Кисиду и он станет 101-м по счету премьер-министром. После этого будет объявлен состав нового правительства. В нем поменяется только министр иностранных дел. Вместо Тосимицу Мотэги, который стал генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), внешнеполитическое ведомство возглавит Есимаса Хаяси, в прошлом занимавший ряд министерских постов.

Фумио Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября, а 4 октября был избран премьер-министром. Его переназначение на этом посту является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в нижнюю палату парламента. ЛДП после них потеряла часть мест, но сохранила абсолютное большинство (261 из 465 мест).

На выборах в своем одномандатном округе не сумел победить занимавший пост генсека ЛДП Акира Амари. Он подал в отставку, что впоследствии привело к смене главы МИД.-0-

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