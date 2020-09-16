Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в среду в полном составе ушло в отставку. Новым премьер-министром должен стать Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы японского правительства.

Парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра, которым должен стать новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга. Далее он объявит состав нового правительства.

Ожидается, что большинство ключевых постов будут за министрами, которые входили в состав последнего правительства Синдзо Абэ. Так, останутся на местах министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, отвечающий в правительстве за развитие экономических связей с Россией, получит переназначение.

Во время предстоящих кадровых изменений министр обороны Таро Коно покинет свой пост. Вместо него будет Нобуо Киси - младший брат Синдзо Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Предполагалась, что Таро Коно должен был стать министром по административным делам и коммуникациям, однако в конечном итоге он займет пост госминистра и будет отвечать за проведение реформ госслужбы.

В августе 2020 года Синдзо Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту премьер-министра за всю историю Японии. Он также занимал этот пост в 2006-2007 годах, однако был вынужден уйти в отставку из-за обострения хронического заболевания.-0-