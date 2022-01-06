6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Казахстана ввело государственное регулирование цен на топливо сроком на 180 дней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный информационный ресурс премьер-министра Казахстана.

"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", - говорится в сообщении.

При этом полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.

Также сроком на 180 дней введено государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива.

Кроме того, в ближайшее время будет введен временный мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

"В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота - на 6 месяцев, картофеля и моркови - на 3 месяца", - указывается на сайте.-0-