Правительство Латвии ввело режим ЧП из-за наплыва мигрантов

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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии приняло решение о введении чрезвычайного положения на границе из-за наплыва мигрантов, сообщила в своем Twitter глава МВД Мария Голубева.
"Принято решение правительства об объявлении чрезвычайного положения на границе Латвии. Немедленно произойдет усиление пограничной безопасности", - говорится в сообщении.
Как сообщает Delfi, чрезвычайное положение вступит в силу с 11 августа. Оно будет действовать до 10 ноября в Аугшдаугавском и Краславском краях, в Лудзе и Даугавпилсе.
Для помощи пограничникам будут привлечены Национальные вооруженные силы Латвии и Государственная полиция. Государственная пограничная служба страны работает в усиленном режиме.-0-