Правительство Литвы одобрило введение ограничений для непривитых жителей

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы на сегодняшнем заседании приняло решение по ограничениям для непривившихся от коронавируса, которое накануне привело к массовым протестам и беспорядкам в Вильнюсе, сообщает Delfi.

Согласно решению, для жителей Литвы, не прошедших вакцинацию, будут открыты только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг значительно сократится.

Вместе с тем правительство отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста на коронавирус пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.

Ограничения вступят в силу с 13 сентября - людям без "паспорта возможностей" и отрицательного теста закроют вход в крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений.

Ограничения не будут распространяться на тех, кто привился или переболел, если это подтверждается тестами, а также на тех, у кого отрицательный тест на коронавирус, выполненный за 48 часов. Ограничения не будут действовать и на детей до 16 лет.

Лица, которые не соответствуют вышеназванным критериям, с 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы.

Для имеющих иммунитет маски станут рекомендуемыми, а для непривитых останутся обязательными.-0-