7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы отменило ограничение на передвижение между муниципалитетами, сообщает телерадиокомпания LRT.

Министр здравоохранения Арунас Дулкис заявил, что ограничения будут сняты с 7 апреля и можно будет беспрепятственно передвигаться по стране.

"Мы должны признать, что такая мера, как ограничение, исчерпала свой потенциал. Она помогла Литве отойти от рекордных цифр, когда страна была первой в Европе по заболеваемости", - сказал министр здравоохранения.

Дулкис поблагодарил тех жителей, которые соблюдали ограничения и не выезжали в пасхальный период. По его словам, правительство решило сосредоточиться на других важных мерах по борьбе с пандемией - вакцинации, тестировании и общественной поддержке.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что, несмотря на отсутствие ограничений на передвижение между муниципалитетами, требования общаться только в узком кругу остаются в силе. "Поэтому очень важно избегать контактов и защищать наиболее уязвимых членов нашего общества", - написала министр.

В среду правительство должно принять решение об условиях продолжения карантина.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 6 апреля в Литве зарегистрировано 220 900 случаев заражения COVID-19, умерли 3623 человека.-0-