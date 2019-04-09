Правительство Мэй продолжит диалог по Brexit с оппозицией

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры представителей правительства тори, возглавляемого премьер-министром Терезой Мэй, с представителями оппозиционной Лейбористской партии по выводу ситуации вокруг Brexit из политического тупика продолжатся 9 апреля. Об этом заявил представитель премьерской канцелярии, сообщает ТАСС.

Лидер лейбористов Джереми Корбин, оценивая 8 апреля ход межпартийных дискуссий, обвинил Мэй в том, что она не проявляет готовности отступать от установленных ею же самой "красных линий" в переговорах о Brexit. Среди тем, в которых, по его словам, не наблюдается подвижек в диалоге с консерваторами, лидер оппозиции назвал доступ страны к таможенному союзу с ЕС после "развода", следование ряду положений о едином европейском рынке и ряду европейских норм, в том числе в сфере обеспечения прав трудящихся.

Депутаты Палаты общин 29 марта в третий раз отклонили проект сделки, который Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами. Британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на прошлой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.

Мэй пытается выйти из сложившегося тупика через переговоры с оппозицией. Подобные дискуссии начались на прошлой неделе, но пока не привели к ощутимым результатам.-0-