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Правительство Молдавии возглавит Майя Санду

В мире 08.06.2019 | 18:36
Фото EPA -EFE
Фото EPA-EFE

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За проголосовал 61 из 101 депутата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Privesc.

Как заявила , ее программа предусматривает "освобождение страны от олигархического режима", восстановление экономики и сотрудничества с МВФ, борьбу с коррупцией и бедностью.-0-

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Молдова, правительство
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Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
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