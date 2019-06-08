Правительство Молдавии возглавит Майя Санду

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За проголосовал 61 из 101 депутата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Privesc.

Как заявила , ее программа предусматривает "освобождение страны от олигархического режима", восстановление экономики и сотрудничества с МВФ, борьбу с коррупцией и бедностью.-0-