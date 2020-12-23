Правительство Молдовы ушло в отставку

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Молдовы во главе с Ионом Кику ушло в отставку. Об этом заявил премьер-министр страны 23 декабря. Такое решение Ион Кику принял после консультации с действующим президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаный, сообщает молдавская газета Ziarul de Gardă.

Кику отметил, что правительство 22 декабря собралось на совещание, чтобы сосредоточить внимание на главной цели: роспуске парламента и организации досрочных выборов. Ион Кику подчеркнул, что он надеется сегодня встретиться с избранным президентом Майей Санду.

Правительство Кику было назначено 14 ноября 2019 года голосованием ПСРМ, депутатов ДПМ и независимого депутата Александра Олейника. Всего за него тогда проголосовали 62 депутата.-0-