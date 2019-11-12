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12 ноября 2019, 15:03

Правительство Молдовы во главе с Майей Санду отправлено в отставку

Фото Молдпрес
Фото Молдпрес

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Молдовы во главе с премьером Майей Санду отправлен в отставку, сообщает информационное агентство "Молдпрес".

Уточняется, что за вотум недоверия кабмину проголосовали 63 депутата от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ). Народные избранники от партии "Шор" воздержались от голосования.

До дебатов по вотуму недоверия Майя Санду выступила перед депутатами с речью, в которой рассказала о достижениях кабинета министров за пять месяцев работы и обобщила сложившуюся политическую ситуацию. Она призвала депутатов быть справедливыми в своих решениях и не смотреть на деятельность исполнительной власти сквозь призму узких интересов.

Как сообщает ТАСС, в июне этого года соцпартия Молдовы сформировала парламентское большинство с блоком Acum ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Майя Санду. Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генерального прокурора. 6 ноября правительство республики под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. В ПСРМ высказались против, объяснив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и является фактически ультиматумом. Кроме того, юристы партии посчитали, что поправки противоречат Конституции. 8 ноября фракция ПСРМ выдвинула вотум недоверия правительству и потребовала от премьер-министра отозвать проект закона.

После отставки кабинета министров во главе с Майей Санду у депутатов есть три месяца, чтобы назначить новое правительство. Согласно действующему законодательству Молдовы, премьер-министр подает в отставку в течение трех дней. После этого глава государства должен начать консультации с парламентскими фракциями, во время которых будут выдвинуты предложения о назначении нового правительства. Если в течение трех месяцев не будет сформирован новый кабинет министров, состоятся досрочные выборы.-0-

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