Правительство Нидерландов одобрило вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет

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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Нидерландов одобрили вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Окончательное решение, вакцинировать своих детей или нет, остается за родителями. Они свободны в выборе, однако Совет по здравоохранению при правительстве считает, что прививка имеет смысл. Согласно решению властей страны, вакцинация детей этого возраста будет начата со второй половины января 2022 года.
В настоящее время в ЕС для детей одобрена одна вакцина от коронавируса - Comirnaty производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.-0-