Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала с детскими пособиями

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Нидерландов в полном составе уходит в отставку из-за скандала с детскими пособиями, сообщает телерадиокомпания NOS.

Премьер-министр страны Марк Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру.

Как сообщает ТАСС, в середине декабря 2020 года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, которое свидетельствует, что многие родители в Нидерландах были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. В документе отмечается, что ошибки были совершены в отношении как минимум 9 тыс. семей, однако на самом деле их может быть гораздо больше.

Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее средства обратно в государственную казну.-0-