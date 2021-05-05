Правительство РФ одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу

5 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Правительство России одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и постановило представить это предложение президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее постановление от 4 мая 2021 года опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", - говорится в документе, подписанном председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора.-0-