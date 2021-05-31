Правительство РФ поддержало законопроект о регулировании IT-гигантов

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности дала положительное заключение на законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект", - говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор и Минцифры также поддержали законопроект о регулировании иностранных IT-компаний.-0-