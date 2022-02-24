Правительство РФ заявило о готовности мер по защите финансовых рынков в условиях санкций

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У России достаточно финансовых ресурсов для устойчивости системы в условиях санкций и внешних угроз. Об этом заявили в правительстве страны, сообщают РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", - говорится в сообщении.
В правительстве также сказали, что разработали четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний. В частности, проведены имитации последствий введения ограничений, финрынки и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации.
Минфин и Центробанк продолжат следить за ситуацией, при необходимости будут приниматься дополнительные меры для финансовой стабильности, отметили в правительстве.-0-