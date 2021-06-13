Правительство России одобрило упрощение процедуры пребывания в стране иностранных студентов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство России одобрило законопроект, направленный на упрощение процедуры пребывания в стране иностранных учащихся российских вузов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.

"Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в решении, принятом по итогам заседания кабмина 10 июня.

Как отметили в правительстве, в настоящее время иностранные граждане, обучающиеся в российских вузах, получают разрешение на временное проживание в России на общих основаниях в пределах установленной квоты. "Введение нового вида разрешения на временное проживание позволит упростить получение иностранными гражданами высшего образования в Российской Федерации и одновременно создаст правовые условия для эффективного миграционного учета таких граждан", - подчеркнули в кабмине.

Одобрены и два сопутствующих законопроекта. По одному из них государственная пошлина за выдачу разрешения на временное проживание в России для получения образования будет установлена в размере 1,6 тыс. российских рублей по аналогии с размером общей госпошлины в этой сфере.-0-