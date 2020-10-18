Правительство Швейцарии обязало граждан носить маски в общественных местах

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Швейцарии вводят с 19 октября из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом обязательное ношение масок в театрах, на вокзалах и остановках транспорта. Об этом говорится в опубликованном сообщении Федерального совета (правительства) страны, сообщает ТАСС.

"На чрезвычайном заседании 18 октября Федеральный совет одобрил меры, чтобы повсеместно в стране противостоять сильному росту заражений коронавирусом", - отметило правительство. Носить маски стало обязательно в общественных местах, в частности на автобусных и трамвайных остановках, вокзалах, в театрах, банках, почтовых отделениях, ботанических садах и зоопарках, больницах и местах культа. Сохраняется действующее с 6 июля правило обязательно носить маски в общественном транспорте.

С 19 октября запрещены спонтанные собрания более 15 человек. Это требование не распространяется на политические манифестации и акции гражданского общества. Поскольку в Швейцарии очень много случаев заражения зафиксировано в последнее время на частных мероприятиях, власти с 19 октября ввели ограничения: отныне разрешены только "сидячие" застолья и собрания. Все, кто участвует в таких мероприятиях стоя, должны надевать маску, а организатор обязан гарантировать соблюдение противовирусных мер. В ресторанах и барах вводится запрет на "стоячие" места.

Швейцария переживает сейчас повторный рост заболеваемости коронавирусом. В марте и начале апреля медики ежедневно выявляли более тысячи заразившихся. Затем наступил спад (регистрировалось порядка 20 случаев заражения в день), но с конца июня темп распространения инфекции вновь увеличился. 4 сентября число заболевших за один день превысило 400, 11 сентября была преодолена отметка 500 заразившихся, 7 октября это число превысило 1 тыс., а 16 октября был превышен рубеж 3 тыс. В качестве причины роста заболеваемости эксперты называют смягчение самоизоляции.

Карантинные меры в связи с коронавирусом были введены в Швейцарии 28 февраля. С 27 апреля власти поэтапно отменяли ограничения. При этом было сохранено требование соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. После прибытия из более чем 60 стран требуется проходить 10-дневный карантин, за несоблюдение которого грозит штраф 10 тыс. франков (более $10,9 тыс.).-0-