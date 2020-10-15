Правительство Швеции увеличивает оборонный бюджет

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Швеции предложило увеличить военный бюджет на 2021-2025 годы на 40%. Об этом заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, сообщает Associated press.

"Это станет самым значительным наращиванием оборонных возможностей страны за последние 70 лет. Нельзя отбрасывать возможность вооруженной атаки на Швецию", - подчеркнул Хультквист.

Как уточнят издание, для принятия плана увеличения оборонного бюджета требуется его одобрение шведским парламентом. Дата голосования в законодательном органе пока не известна.

План включает выделение дополнительных $3,1 млрд; сейчас на оборонный бюджет Швеции приходится 1,1% ВВП.-0-