Правительство Словении подало в отставку

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты государственного собрания Словении (нижняя палата парламента) официально ознакомились с заявлением премьер-министра Марьяна Шареца об уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания, опубликованный на официальном сайте парламента.

"Государственное собрание установило, что господин Шарец уведомил председателя парламента о своем уходе с поста главы правительства, в связи с чем истекает срок его полномочий, а также полномочий министров", - цитирует ТАСС сообщение с сайта.

По конституции республики, ушедший в отставку премьер и его министры будут исполнять свои обязанности до проведения внеочередных парламентских выборов либо формирования новой правящей коалиции. Решение о проведении голосования будет принимать президент страны Борут Пахор.

Теперь у главы государства есть 30 дней для проведения консультаций с парламентскими фракциями на предмет формирования парламентского большинства.

Премьер-министр Словении Марьян Шарец объявил о своем уходе в отставку из-за "невозможности проводить структурные реформы с текущим составом кабинета министров". Шарец занимал пост председателя правительства меньшинства, сформированного пятью левоцентристскими партиями по итогам досрочных парламентских выборов, прошедших 3 июня 2018 года.-0-