Правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования

22 декабря, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Правительство США частично приостановило свою работу в полночь с 21 на 22 декабря (22 декабря 08:00 - белорусское время) из-за отсутствия финансирования, сообщает ТАСС.

Так называемый шатдаун стал результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.

На данный момент американские законодатели так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца дня 21 декабря (22 декабря 08:00 - белорусское время), однако 21 декабря обе палаты Конгресса завершили свои заседания, так и не приняв никакой компромиссной резолюции, позволившей бы избежать закрытия федеральных ведомств. Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

Палата представителей 20 декабря включила в свой вариант законопроекта расходы в размере $5,7 млрд на строительство стены. Однако демократы в Сенате предупредили, что у них достаточно голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, предусматривающую финансирование заграждений на границе в таком крупном объеме. В итоге верхняя палата разошлась, так и не проголосовав.

Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение, в котором выразил надежду на то, что "шатдаун" не продлится долго. Он признал, что без голосов демократов ему не обойтись, и призвал их все же проголосовать за выделение средств на строительство стены.

Обе палаты Конгресса теперь могут собраться только после полудня 22 декабря (20:00 - белорусское время). От успеха их переговоров будет зависеть то, как долго продлится остановка работы правительства. Последнее же слово останется за президентом, который должен будет подписать законопроект.-0-