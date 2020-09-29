Правительство Таиланда продлило режим ЧС из-за COVID-19

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Таиланда приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 октября, ссылаясь на необходимость предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.
Соответствующее решение принято 28 сентября на заседании Национального центра по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое прошло под председательством премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча. Режим продлевается в шестой раз, впервые он был введен в Таиланде 26 марта.
По последним данным, в Таиланде зафиксировано свыше 3,5 тыс. инфицированных COVID-19, с момента вспышки скончались 59 человек.-0-