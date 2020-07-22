Правительство Украины одобрило ее выход из еще двух соглашений СНГ

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины согласовал проект указа президента о выходе страны из двух соглашений Содружества Независимых Государств. Об этом заявил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, участвовавший в заседании правительства, сообщает УНН.

"Украина выходит из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. Кабмин подготовил соответствующий указ президента", - сообщил Алексей Гончаренко.

По его словам, подписание указа президентом - завершающий этап внутригосударственных процедур.

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