Правительство Узбекистана ушло в отставку

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Узбекистана в полном составе сложило свои полномочия перед новым Олий Мажлисом (парламентом), сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу законодательной палаты парламента Узбекистана.

По итогам первого заседания нижней законодательной палаты парламента было принято заявление о сложении полномочий правительства. Аналогичное заявление поступило в сенат, где также было удовлетворено.

Согласно Конституции, правительство продолжит работу до формирования нового состава Кабмина в соответствии с решением президента страны. Вместе с тем парламент рассмотрит кандидатуру нового премьера на совместном заседании обеих палат 21 января.

В соответствии с Конституцией Узбекистана, кандидатура премьера выдвигается партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест в законодательной (нижней) палате парламента. По итогам выборов, состоявшихся 22 декабря 2019 года, Либерально-демократическая партия получила 53 депутатских места и сохранила большинство в новом парламенте. Также сообщается, что партия вновь выдвинула на пост премьера Абдуллу Арипова, возглавляющего правительство страны с декабря 2016 года.-0-