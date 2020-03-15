Правительство Великобритании намерено изолировать людей старше 70 лет

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании в скором времени планируют изолировать на длительный срок всех своих граждан старше 70 лет. Ведь пожилые люди во всем мире больше всего страдают и умирают от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает BBC.

По словам министра, изоляция пожилых людей и представителей других возрастных групп, которые имеют проблемы со здоровьем, продлится долго.

Правительство Великобритании вынуждено пойти на такие меры, потому что все умершие от коронавируса в стране - - старше 60 лет или с ослабленным здоровьем.

Изолированные должны будут оставаться дома, но перед этим запастись продуктами и лекарствами.-0-