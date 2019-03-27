Правительство Великобритании отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

27 марта, Лондон /БЕЛТА - ТАСС/. Правительство Великобритании заявило об отказе поддержать петицию об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС, которую поддержали почти 5,8 млн британцев.

"Правительство не будет отзывать статью 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе. Мы будет уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход нашей страны из Европейского союза. Правительство признает, что петиция получила существенную поддержку. Вместе с тем почти три четверти британцев, имеющих право голосовать, приняли участие в референдуме 2016 года, ожидая, что его результаты будут уважаться", - говорится в заявлении.

В кабинете премьер-министра Терезы Мэй считают, что отказавшись от Brexit, правительство подорвет к себе доверие жителей страны, нанесет сильный удар по основам британской демократии.

В Великобритании любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, после достижения отметки в 100 тыс. она должна быть рассмотрена в парламенте. На 1 апреля в парламенте запланированы дебаты по вопросу об отмене Brexit.-0-