Правительство Великобритании планирует строительство новой АЭС для снижения углеродных выбросов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании может объявить о финансировании новой АЭС, чтобы достичь целей по снижению углеродных выбросов в рамках стратегии Net Zero. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Telegraph.

По сведениям издания, финансирование, вероятно, получит АЭС Sizewell в графстве Саффолк. Это проект EDF Energy - британской интегрированной энергетической компании, полностью принадлежащей Франции.

Государственное финансирование может включать не только прямые инвестиции, но и введение гарантированной фиксированной цены за каждую единицу энергии, производимую на объекте. Согласно подсчетам EDF Energy, новые мощности Sizewell позволят обеспечивать около 6 млн домов низкоуглеродной энергией в течение примерно 60 лет.

Газета приводит слова представителя правительства, который отметил важность сектора ядерной энергетики. "Мы стремимся одобрить как минимум еще один крупномасштабный ядерный проект в ближайшие несколько лет, чтобы укрепить энергетическую безопасность и создать тысячи рабочих мест", - подчеркнул он.

Согласно данным The Telegraph, сведения о финансировании могут появиться в преддверии выборов 2024 года, когда правительство представит соответствующий план. Предполагается, что в 150-страничном документе будет подробно описано, как именно Борис Джонсон намерен реализовать обещание снизить выбросы углерода в Великобритании до "чистого нуля" к 2050 году.

Всего в Соединенном Королевстве действуют 13 энергетических ядерных реакторов, на долю которых приходится около 17% в энергетическом балансе страны. Однако к 2024 году этот показатель сократится вдвое, так как срок службы реакторов истекает.-0-