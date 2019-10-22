Правительство Великобритании представило парламенту новый закон о Brexit

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС, сообщает ТАСС.

Вечером 21 октября депутаты приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц.

Чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября, на рассмотрение законопроекта Палате общин отведено всего три дня. После этого его рассмотрит Палата лордов, а затем он будет передан на подпись королеве Елизавете II. В тексте документа есть пункт, что закон может быть принят в рекордно короткий срок, несмотря на то, что на рассмотрение международных договоренностей парламентом должен отводиться минимум 21 день.-0-