Правительство Великобритании выделило $110 млн на создание центра по производству вакцин

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании выделило 93 млн фунтов стерлингов ($110 млн), чтобы ускорить создание нового центра по производству вакцин и инновациям. Он должен будет начать работу летом 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в авторской статье, опубликованной в издании, отметил, что все имеющиеся ресурсы будут направлены на поиск вакцины от нового коронавируса. "Мы стоим во главе международных усилий по созданию препарата. Одно из наиболее перспективных исследований в этой области осуществляется в Соединенном Королевстве, в эти выходные мы объявляем, что выделим 93 млн фунтов стерлингов на то, чтобы центр по производству вакцин и инновациям начал работать на 12 месяцев раньше намеченного срока", - заявил Борис Джонсон.

О формальном учреждении центра еще в 2019 году объявили Оксфордский университет, Имперский колледж Лондона и Лондонская школа гигиены и тропической медицины. Центр должен был открыться в 2022 году. Ранее на его создание было выделено 76 млн фунтов стерлингов ($92 млн). Еще 38 млн фунтов стерлингов ($46 млн), как сообщили сегодня власти страны, будет направлено на то, чтобы как можно быстрее открыть производственное предприятие при центре, которое сможет начать работу уже летом этого года и приступить к производству вакцины от коронавируса, если испытываемые сейчас в Великобритании препараты окажутся эффективны.

В Соединенном Королевстве ранее были выделены деньги на 27 проектов по изучению нового вируса и поиску средств для борьбы с ним. Два наиболее многообещающих британских исследования по разработке вакцин в апреле получили от правительства новые гранты.-0-