Правительство Великобритании выделило $37 млн на вакцинацию бездомных от COVID-19

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании выделило 28 млн фунтов стерлингов ($37 млн) для проведения вакцинации бездомных людей от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает ТАСС.

"В связи с резким ростом числа случаев заболевания COVID-19 и появлением нового штамма мы несем еще большую ответственность за защиту уязвимых слоев населения", - сказал парламентский заместитель министра по делам бездомных Эдди Хьюз, отметив, что власти намерены привить максимальное число обездоленных людей и помочь предоставить им крышу над головой.

Численность бездомных в Соединенном Королевстве в 2020 году сократилась на 37% по сравнению с предыдущим годом. В течение ближайших трех лет правительство выделит 2 млрд фунтов стерлингов ($2,6 млрд) для искоренения проблемы бездомности.

По данным телеканала Sky News и других британских СМИ, правительственные эксперты рекомендуют властям королевства как можно скорее ввести жесткие ограничительные меры, предупреждая, что уже в январе ежедневное число госпитализаций больных COVID-19 может увеличиться с нынешних 900 до 3 тыс. Крайне быстрые темпы распространения омикрон-штамма также грозят привести к временному дефициту работников целого ряда ключевых отраслей и социальных служб, в том числе медиков. Чтобы смягчить потенциальный кризис, специалисты рекомендуют не ждать с решительными мерами до католического Рождества (25 декабря).-0-