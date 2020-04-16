Правящая демократическая партия победила на выборах в парламент Республики Корея

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящий блок во главе с Демократической партией "Тобуро" одержал уверенную победу на состоявшихся 15 апреля выборах в Национальное собрание Республики Корея 21-го созыва. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению Центральной избирательной комиссии Республики Корея, выборы во всех округах признаны состоявшимися, заполнены все 300 мест в однопалатном парламенте: 253 - по одномандатным округам и 47 - по партийным спискам.

По состоянию на утро 16 апреля, 99,9% бюллетеней обработаны, и у правящего блока в общей сложности 179 мест в Национальном собрании (60,9% состава). Правящая партия впервые за последние 16 лет получила подавляющее большинство мест в парламенте, что позволит ей самостоятельно принимать практически любые законы, за исключением тех, которые касаются пересмотра конституции. Они требуют одобрения 200 законодателей.

У оппозиционного блока во главе с Объединенной партией будущего 101 место - 34,4% состава Национального собрания. Пять мест у Партии справедливости, три - у Народной партии, одно - у Открытой демократической партии и еще пять - у независимых кандидатов.

По данным ЦИК, явка составила 66,2%, включая 26,69% избирателей, принявших участие в досрочных выборах 10-11 апреля. Это самая высокая явка за последние 28 лет. Местные политологи отмечают, что прошедшие выборы фактически представляют собой оценку работы президента страны Мун Чжэ Ина.

Отличительной чертой текущего плебисцита стали принимаемые властями Республики Корея меры предосторожности из-за распространения коронавируса нового типа. Так, граждане были обязаны посещать избирательные участки в защитных масках. Также избирателям предписывалось соблюдать дистанцию в 1 м друг от друга в очередях за бюллетенями и в кабины для голосования. Перед входом в них граждане должны были продезинфицировать руки и надеть пластиковые перчатки.-0-