Правящая на Кипре партия побеждает на парламентских выборах

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая в Республике Кипр правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ) побеждает на выборах в однопалатный парламент острова, состоявшихся 30 мая, сообщает ТАСС.

После обработки 99,5% бюллетеней тройка ведущих партий теряет около 3% от уровня поддержки избирателей пятилетней давности. ДИСИ получает 27,7% голосов пришедших на участки, что на 2,9% меньше, чем на выборах 2016 года. Однако оппозиционная левоориентированная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) заручается поддержкой лишь 22,3% (на 3,3% меньше), а третья сила страны в лице Демократической партии (ДИКО) - 11,3% (на 3,1% меньше). Формально в Палате представителей Кипра 80 мест, из которых 70% (56 мест) отводится греко-кипрской общине острова, а остальные 30% (24 места) - турецкой. Однако последняя не принимает участия в выборах в парламент Республики Кипр с 1964 года, и эти 30% мест считаются вакантными.

Борьба на выборах, которые проводятся раз в пять лет, велась за 56 мест. На них претендовали 658 кандидатов, среди которых 651 представлял 15 партий, движений или блоков политических сил, а остальные семь являлись независимыми выдвиженцами. Женщины составляли около четверти от общего числа кандидатов - 160 человек (24,31%).-0-