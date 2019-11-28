Правящая партия Азербайджана инициирует роспуск парламента страны

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28 ноября, Баку /БЕЛТА - Trend/. На срочном заседании политического совета правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") было принято решение о роспуске парламента страны.
Данный вопрос будет поднят завтра на заседании Милли Меджлиса (парламент Азербайджана. - Прим. БЕЛТА). Также будет принято обращение к президенту страны о назначении внеочередных выборов.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов и выбирается сроком на 5 лет по мажоритарной системе. Последние парламентские выборы были проведены в 2015 году. Следующие выборы были намечены на ноябрь 2020 года.-0-