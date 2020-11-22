Правящая партия Грузии побеждает во втором туре парламентских выборов

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждают во всех 17 одномандатных округах в Грузии, где 21 ноября состоялся второй тур парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ЦИК Грузии.

Сообщается, что в тбилисском районе Мтацминда-Крцаниси побеждает действующий депутат Бека Одишария (91,51% голосов). В районе Ваке - выдвиженец от "Грузинской мечты" Нодар Турдзеладзе (93,7%). В Сабуртало 89,97% голосов набрал экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко, в Исани побеждает экс-министр по исполнению наказаний Каха Кахишвили (92,74%). В столичном районе Самгори побеждает бывший советник премьер-министра по вопросам региональной политики Созар Субари (88,19%), в Дидубе-Чугурети - вице-спикер парламента Георгий Вольский (89,66%). 91,14% голосов получает бывший игрок сборной Грузии по футболу Михаил Кавелашвили в районе Надзаладеви, а в Глдани действующий президент Федерации футбола Леван Кобиашвили набирает 89,22% голосов.

Выдвиженцы от "Грузинской мечты" побеждают и в остальных одномандатных округах за пределами Тбилиси.-0-