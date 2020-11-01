Правящая партия Грузии получает право единолично сформировать кабмин

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по предварительным итогам прошедших 31 октября парламентских выборов получает в законодательном органе 76 мандатов, что дает ей право единолично сформировать будущее правительство. Об этом заявил на брифинге исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

"В пропорциональной части и на основе тех результатов, которые опубликованы на сайте ЦИК, "Грузинская мечта" получает 62 мандата. Кроме того, посчитаны данные кандидатов в мажоритарные депутаты. Уже сейчас можно сказать, что 14 из них победили. Исходя из этого, простой арифметикой мы можем вычислить, что "Грузинская мечта" гарантировала себе 76 мандатов", - сказал Кобахидзе, отметив, что это дает партии право единолично сформировать правительство.

По предварительным данным ЦИК, на втором месте по количеству голосов находится оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение". Тройку лидеров замыкает отколовшаяся в 2017 году от "Национального движения" партия "Европейская Грузия - движение за свободу".-0-