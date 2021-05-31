Правящая партия Кипра ДИСИ одержала победу на всеобщих выборах

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной избирательной комиссии Кипра Костас Константину сегодня огласил уточненные результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 30 мая. По их итогам правящая партия "Демократический сбор" (ДИСИ) получает 17 из 56 депутатских кресел, сообщает агентство Синьхуа.

На специальной церемонии Константину объявил имена 56 новых парламентариев и сообщил, что 7 из 15 партий, принимавших участие в выборах, закрепили за собой места в однопалатном парламенте Кипра.

Занявшая второе место левая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) получит 15 мест, а финишировавшая следом правая Демократическая партия (ДИКО) - 9 мест.

В новом парламенте ДИСИ и АКЭЛ утратили по одному депутатскому креслу. Большинство голосов избирателей, потерянных крупными партиями, отошли к более мелким партиям.

Политический аналитик Христофорос Христофору заявил в эфире государственной радиостанции CyBC, что его особенно беспокоит успех на выборах ультраправого Национального народного фронта (ЭЛАМ), получившего 4 места - на 2 больше, чем в парламенте предыдущего созыва.-0-