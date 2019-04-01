Правящая партия побеждает на муниципальных выборах в Турции

1 апреля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. По итогам муниципальных выборов, прошедших в Турции 31 марта, кандидаты от политического блока "Народный альянс", в состав которого входит правящая Партия справедливости и развития (ПСР), победили в 778 муниципальных органах, в том числе в 16 крупных городах. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своей речи к сторонникам ПСР, собравшимся в ночь на 1 апреля у штаб-квартиры правящей партии в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что поддержка народа позволила возглавляемой им Партии справедливости и развития Турции победить на 15-х по счету выборах в стране, а также подчеркнул, что около 56% всех муниципальных органов в Турции возглавят представители Партии справедливости и развития. Он заявил, что, начиная с утра 1 апреля, ПСР приложит максимум усилий для устранения пробелов в деятельности правящей партии, предстоящие годы станут периодом преобразования для Турции.

Партия справедливости и развития рассматривает политику не в качестве средства давления на оппонентов, а как инструмент служения стране и нации, подчеркнул турецкий лидер. "Никто, в том числе и я, не вправе ставить собственные интересы превыше интересов Турции. Приоритетом для каждого гражданина являются интересы страны", - сказал он.

Президент Турции сообщил, что власти готовят новую программу крупных реформ в стране. Приоритетом на период до 2023 года является дальнейшее развитие экономики, наращивание экспорта и рост занятости.

Центризбирком Турции обнародует официальные итоги муниципальных выборов в ближайшее время. По информации главы ЦИК Турции Сади Гювена, число избирателей по стране на выборах 31 марта составляло 57 млн 58 тыс. человек. Было открыто 194 тыс. 715 избирательных участков. В выборах участвовали кандидаты от 12 политических партий, в том числе от возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также независимые кандидаты.-0-