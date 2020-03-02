Правящая партия Таджикистана победила на парламентских выборах

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана победила на парламентских выборах, набрав 50,4% голосов. Эти данные по итогам голосования назвал на брифинге председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода, сообщает ТАСС.

"Народно-демократическая партия Таджикистана на парламентских выборах набрала 50,4% голосов", - сообщил Бахтиер Худоерзода. Таким образом, партия получила 12 мандатов.

Парламентские выборы в Таджикистане состоялись 1 марта. Явка составила 86,4%.-0-