Правящая партия Таджикистана победила на парламентских выборах

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана победила на парламентских выборах, набрав 50,4% голосов. Эти данные по итогам голосования назвал на брифинге председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода, сообщает ТАСС.
"Народно-демократическая партия Таджикистана на парламентских выборах набрала 50,4% голосов", - сообщил Бахтиер Худоерзода. Таким образом, партия получила 12 мандатов.
Парламентские выборы в Таджикистане состоялись 1 марта. Явка составила 86,4%.-0-