Правоохранители задержали в Алматы почти 2 тыс. участников незаконных акций

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали в Алматы почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом сообщил информцентр комендатуры Алматы, передает ТАСС.

"Всего задержаны 1925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов", - говорится в сообщении.

В комендатуре также сообщили, что были "зачищены" жилые массивы в двух районах города - Бостандыкском и Турксибском. Также за минувшие сутки в кол-центр комендатуры от граждан поступило 215 сигналов, требовавших оперативного реагирования.-0-

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