Православные верующие могут освещать вербы дома по благословению Патриарха Кирилла

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская православная церковь одобряет освещение вербы в условиях распространения коронавирусной инфекции в домашних условиях. Для этого верующие могут прочитать соответствующий тропарь, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить вайи (вербы) дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что для освящения необходимо прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить вербы святой водой.

Сегодня в канун праздника Входа Господня в Иерусалим православная церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря, совершенное Христом за неделю до Пасхи. Ветви верб - напоминание о вайях (греч. "ветка"), с которыми народ торжественно встречал Христа в Иерусалиме после воскрешения им Лазаря.-0-