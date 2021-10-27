Правозащитник: в странах Балтии и Украине прогрессируют ультраправые идеи

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне экономического кризиса, связанного в том числе с COVID-19, происходит рост ультраправых настроений. Наиболее ярко это выражается в Украине и странах Балтии. Об этом рассказал правозащитник Максим Вилков, сообщает аналитический портал RuBaltic.Ru.

Соответствующее заявление он сделал во время своего доклада на пленарном заседании "Экстремизм. Региональная специфика: Европа и Азия". "Мы видим некоторый рост ультраправых настроений в Европе, который происходит на фоне экономического кризиса и на фоне кризиса COVID-19. Но есть несколько стран в регионе, где этот рост выражен наиболее ярко. И я не побоюсь сказать, что это в первую очередь страны Прибалтики и, естественно, Украина", - рассказал Максим Вилков.

По его словам, на государственном уровне происходит смешивание политики ультраправых движений и правительства стран Балтии и Украины. Это связано с тем, что "в условиях кризиса очень хорошо распространяются ультраправые движения".

"До такой степени, что то, что представители этих движений говорят, становится основной идеей в обществе. Потому что ультраправые дают очень простые ответы на сложные вопросы. Понятно, что эти ответы совершенно неправильные, согласиться мы с ними не можем, но они очень просты и ясны для неподготовленного человека", - пояснил эксперт.

Максим Вилков отметил, что политики берут на вооружение эти идеи и применяют их на практике ради погони за голосами и влиянием в обществе.

Другой причиной, почему это происходит именно в странах постсоветского пространства, эксперт назвал их "интересный генезис создания". "Эти страны во многом были созданы именно на основе отрицания советского прошлого, на основе отрицания Советского Союза, который воспринимался как тот самый враг, от которого они отделились и обрели свою независимость", - рассказал Максим Вилков.

Таким образом, по его словам, когда создавались государства - им нужны были свои герои. И для стран Балтии и Украины героями стали те, кто боролся с СССР, коллаборационистские организации времен Второй мировой войны.

"Все это вместе приводит к тому, что идеи, которые высказывают ультраправые, не являются в этих странах чем-то зазорным. И, как результат, эти идеи входят в нормальное, мейнстримное политическое пространство", - подчеркнул Максим Вилков.

Эксперт отметил, что на ультраправые идеи не реагируют ни Европейский союз, ни международные организации, в результате это все отражается на законодательстве. Он привел в пример языковые законы и законы об образовании, принятые в странах Балтии и Украине, которые подчеркивают моноэтнический характер государства и фактически повторяют те идеи, которые высказывают ультраправые движения в этих государствах.

"Международные и европейские организации, а также мейнстримные политики ничего с ростом влияния ультраправых идей сделать не могут. В обществе этих стран движения находят поддержку, поэтому в дальнейшем их влияние будет усиливаться", - подытожил Максим Вилков.-0-