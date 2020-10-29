Правозащитники ООН: суд Польши лишает жительниц страны возможности легально прервать беременность

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нарушение своих обязательств в рамках международного права Польша пожертвовала правом женщин на безопасные и легальные аборты ради защиты жизни нерожденного ребенка. С таким заявлением выступила группа независимых экспертов ООН, комментируя решение Конституционного суда Польши, согласно которому прерывание беременности допускается только в случае изнасилования или угрозы жизни и здоровью женщины. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Конституционный суд Польши 22 октября признал несоответствующим Конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае выявления тяжелого и необратимого дефекта развития плода.

Правозащитники ООН считают, что вердикт суда будет иметь "катастрофические последствия" для женщин и подростков, решивших прибегнуть к аборту, особенно для представительниц уязвимых слоев населения, включая мигрантов и всех тех, у кого нет возможности выехать за границу, чтобы там обратиться к врачу.

По оценкам, 98% всех абортов в Польше связаны именно с болезнями и дефектами плода, а около 100 тыс. польских женщин ежегодно выезжают за границу, чтобы легально прервать беременность. "Решение суда практически полностью лишает жительниц Польши возможности легально сделать аборт в собственной стране", - считают эксперты.

И до нынешнего ужесточения польское законодательства в отношении абортов было самым суровым в Европе. Прерывание беременности допускалось только в случае изнасилования, угрозы жизни и здоровью женщины, а также - неизлечимого заболевания плода. Теперь в силе остались только два первых пункта. Эксперты ООН подчеркивают, что международные механизмы прав человека предусматривают право женщин на аборты в случае выявления дефектов развития плода.

Правозащитники настаивают на том, что принудительное вынашивание беременности приводит к психологическим и физическим страданиям женщины и может быть приравнено к пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. В заявлении напоминается о том, что Польша является стороной Пакта о гражданских и политических правах и должна выполнять взятые обязательства.-0-