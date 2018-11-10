Правозащитники в США подали в суд на Белый дом из-за отказа в убежище нелегалам

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении иммиграционного законодательства, что выражено в отказе на предоставление убежища людям, нелегально пересекающим американскую границу. Соответствующий иск подан ACLU в суд Северного округа штата Калифорния, сообщает ТАСС.
Практику отказа в рассмотрении запросов о предоставлении убежища правозащитники называют незаконной. "Это решение подрывает верховенство права и в большой степени является аморальным, так как представляет собой попытку лишить возможности защиты лиц, подвергаемых гонениям", - утверждается в иске.
Трамп подписал указ, предписывающий отказывать нелегалам в рассмотрении заявок на предоставление убежища. Аргументируется решение тем, что мигранты должны запрашивать убежище в установленных пунктах въезда в страну, а не после нелегального пересечения границы. Кроме того, власти таким образом хотят сократить число необоснованных прошений об убежище.
Ранее глава Белого дома распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить караваны мигрантов. По данным Международной организации по миграции, на территории Мексики в настоящее время находятся три крупные группы выходцев из стран Центральной Америки.-0-
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