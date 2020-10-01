1 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сегодня Китайская Народная Республика отмечает свое 71-летие, сообщает БЕЛТА.

В этом году на этот день приходится и другой традиционный праздник - праздник Середины осени.

День образования КНР - главный государственный праздник Китая. Образование КНР было провозглашено 1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 2 декабря Центральное народное правительство издало постановление об объявлении 1 октября национальным праздником.

А праздник Середины осени (также известный как Праздник жертвоприношения Луне, Праздник луны) вместе с Праздником Весны, Праздником Цинмин и Праздником Дуаньу считается одним из четырех традиционных китайских праздников.

Праздник середины осени возник из поклонения небесным явлениям и развился из жертвоприношения Луне в середине осени. В традиционной китайской культуре Луна, как и Солнце, стала объектом поклонения.

С древних времен в Праздник середины осени существовали обычаи поклоняться Луне, любоваться ей, есть юэбин, наслаждаться цветными фонарями и османтусом, пить османтусовое вино. Эти обычаи существуют до настоящего времени.

Что характерно, в этот праздник обычно мало облаков и тумана, а лунный свет яркий и ослепительный. Кроме традиционных обычаев в некоторых местах проводятся такие веселые мероприятия, как танцы травяного дракона, строительство пагод.

В Праздник середины осени полнолуние олицетворяет собой воссоединение людей, выражает грусть по родному городу и близким, чаяния об урожае и счастье. Этот праздник является одним из культурных наследий Китая.-0-