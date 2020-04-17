Пражский аэропорт подвергся кибератаке

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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела несколько раз подвергся кибератакам. Об этом проинформировали в эфире Чешского радио.
Сообщается, что хакерские атаки удалось отразить. Нападавшие хотели получить пароли для подключения к компьютерной системе аэропорта. Взлом осуществить они не смогли.
Ранее стало известно о том, что хакерские атаки также совершались на компьютерные системы крупнейших больниц городов Острава и Оломоуц. Эти атаки также удалось отразить.
Откуда совершались эти атаки не уточняется.-0-