Пражский аэропорт подвергся кибератаке

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела несколько раз подвергся кибератакам. Об этом проинформировали в эфире Чешского радио.

Сообщается, что хакерские атаки удалось отразить. Нападавшие хотели получить пароли для подключения к компьютерной системе аэропорта. Взлом осуществить они не смогли.

Ранее стало известно о том, что хакерские атаки также совершались на компьютерные системы крупнейших больниц городов Острава и Оломоуц. Эти атаки также удалось отразить.

Откуда совершались эти атаки не уточняется.-0-