Пражский град откроется для посетителей 25 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший музейно-дворцовый комплекс Чехии Пражский град, закрытый из-за пандемии коронавируса 11 марта, вновь откроется для посетителей 25 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчаче, сообщает информационный портал Around Prague.
Бывшая крепость в Праге представляет собой комплекс зданий, храмов и фортификационных сооружений, располагающихся вокруг площади Святого Георгия и Иржской улицы. Ранее Пражский град был резиденцией чешских королей и императоров Священной Римской империи. Сейчас крепость является резиденцией президента Чехии.
Отмечается, что глава государства Милош Земан не посещал замок с 12 марта.
По данным на 29 апреля, в Чехии зафиксировано более 7,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли 227 человек, вылечились - 2948.-0-