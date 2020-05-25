Предъявлено обвинение мужчине, захватившему отделение банка в центре Москвы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие предъявило обвинение мужчине, который 23 мая захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК РФ ("Захват заложника")", - сказал представитель суда.

Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова ранее подтвердила, что обвиняемый ранее судим, а при захвате заложников внятных требований не выдвигал. "Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, но взрывчатых веществ у него обнаружено не было", - сказала Юлия Иванова.

Как сообщалось, днем 23 мая мужчина ворвался в отделение банка на Земляном Валу в Москве. При нем была сумка одного из агрегаторов по доставке еды. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе проведения спецоперации оперативные сотрудники ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого. Все заложники были освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находился в неадекватном состоянии. В его сумке обнаружен муляж взрывного устройства.-0-