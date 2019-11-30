Предложение руки и сердца депутат сделал на дебатах в парламенте Италии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат итальянского парламента Флавио Ди Муро сделал предложение о замужестве во время заседания парламента, передает "МИР 24" .

Он взял слово во время обсуждения законопроекта о восстановлении пострадавших от землетрясений территорий. Парламентарий от партии "Лига" предложил выйти замуж своей подруге Элизе, которая сидела на трибуне для зрителей. Прежде чем достать коробку с кольцом, Ди Муро напомнил, что за каждым политическим деятелем кроется человеческая личность, которую слишком часто оттеняют обязанности во власти. "Мне жаль прерывать работу парламента, но для меня это особенный день. Я обращаюсь с трибуны: "Элиза, ты выйдешь за меня?" – сказал он.

Положительный ответ возлюбленной сорвал аплодисменты депутатов. Но председатель Палаты депутатов Роберто Фико отметил, что использовать время, отведенное на выступление, неуместно.-0-