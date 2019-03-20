Предположительно россияне ограбили обменный пункт на Бали, двое застрелены

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организованная группа из семи человек, предположительно граждан России, напала на пункт обмена валюты на острове Бали. Полиция Индонезии задержала одного подозреваемого, а также застрелила еще двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Bali Post.

Кроме того, по информации газеты, еще четверым удалось скрыться. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Инцидент произошел 19 марта на юге популярного туристического острова. Как рассказали представители полиции, неизвестные в масках, в том числе одна женщина, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на обменный пункт и похитили около $63 тыс.

Официальный представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин заявил, что в настоящее время проводится проверка данной информации. Как ожидается, в ближайшие дни на Бали отправится представитель российской дипмиссии.-0-