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30 июля 2021, 09:45

Предприятия сферы услуг Санкт-Петербурга к октябрю должны обеспечить вакцинацию 80% персонала

Фото из архива
Фото из архива
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия сферы услуг и госучреждения в Санкт-Петербурге к 1 октября должны обеспечить вакцинацию 80% своих сотрудников. Такое требование содержится в обновленном постановлении по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое подписал губернатор Александр Беглов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе. С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, до 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти, госучреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга также должны обеспечить вакцинацию не менее чем 80% работников. "Они должны иметь либо QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины. QR-код необходимо получать через специализированное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг", - уточнили в пресс-службе.

В Санкт-Петербурге до конца августа продлены основные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек, усилены меры санитарной безопасности, сохраняется требование носить защитные маски в общественных местах и транспорте.-0-

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